В момент нападения внутри находился сотрудник отделения, он не пострадал

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Отделение почты в Москве, где произошло ограбление, не было оборудовано тревожной кнопкой сигнализации. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Тревожная кнопка сигнализации в данном отделении почты отсутствует", - сказал собеседник агентства.

Разбойное нападение было совершено утром в пятницу на улице Медиков. По данным правоохранительных органов, это произошло около 07:00 мск. Предварительно, двое неизвестных в масках и с пистолетом ворвались в отделение почты, забрали деньги, а потом скрылись на такси. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что злоумышленники зашли в помещение со служебного входа.

В момент нападения внутри находился сотрудник почтового отделения, он не пострадал. По факту ограбления возбуждено уголовное дело о разбое.