В Крыму столкнулись автобус и грузовик

Погиб один человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий, и грузовик столкнулись в Республике Крым, сообщается в Telegram-канале ГИБДД по региону.

Авария произошла около 12:40 мск на дороге Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью вблизи села Гришино. Один человек погиб, один - пострадал.

"По предварительной информации, водитель 1967 года рождения, управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, двигался из Симферополя в направлении Красноперекопска, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля "Баз" под управлением гражданина 1969 года рождения, который осуществлял поворот налево на площадку, предназначенную для остановки транспортных средств, и совершил столкновение", - говорится в сообщении.

Прокуратура Республики Крым взяла ситуацию на контроль, в ведомстве уточнили, что в результате ДТП умер водитель Mercedes. Предварительно, автобус перевозил работников предприятия, в нем находились водитель и три пассажира, один из которых получил травму, ему оказана медицинская помощь на месте.