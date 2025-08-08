Во время ссоры с двумя женщинами фигурант нанес одной из них не менее 19 ножевых ранений, другой - не менее 17

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин и покушении на убийство мужчины в 2000 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). <…> Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что 6 мая 2000 года в квартире жилого дома в Потаповском переулке Москвы во время ссоры с двумя малознакомыми женщинами фигурант нанес одной из них не менее 19 ножевых ранений, другой - не менее 17. Женщины умерли на месте. Кроме того, на лестничной площадке он вступил в конфликт с жильцом этого дома и нанес ему не менее четырех ножевых ранений. Потерпевшего экстренно госпитализировали. Через некоторое время после совершенного преступления злоумышленник покинул столичный регион и скрывался за границей. "Находясь за пределами Российской Федерации, мужчина поменял свои анкетные данные, в связи с этим долгое время ему удавалось находится на свободе", - пояснили в пресс-службе.

Причастность мужчины к двойному убийству и покушению удалось установить, когда он обратился в органы МВД для получения российского гражданства. В процессе оформления и прохождения обязательной дактилоскопической регистрации выяснилось, что его отпечатки пальцев рук совпадают с изъятыми в ходе осмотра места происшествия. По результатам следственных действий мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.