На Украине двух священников УПЦ похитили сотрудники военкомата

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) пригласила двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Харьков на допрос, после чего их похитили поджидавшие у выхода сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата). Об этом сообщил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Сегодня сотрудники СБУ, буквально два часа назад, совместно с наемниками ТЦК, вызвав якобы на допрос, похитили нашего священника протоиерея отца Сергия (Кит) и его брата, тоже священника, отца Виталия (Кит)", - написано в сообщении в его Telegram-канале.

Дмитрук разместил также у себя в Telegram-канале видеообращение одного из задержанных священников, в котором он говорит, что после операции имеет законные основания для отсрочки от мобилизации. Община храма заявляет, что эта ситуация является политическим преследованием.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.