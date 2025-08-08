Рыба остается без питания уже почти месяц, потому что при температуре воды более плюс 22 градусов ее перестают кормить

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 августа. /ТАСС/. Аномальная жара стала причиной массовой гибели садковой форели на Ладожском озере в Карелии. Об этом сообщил Минсельхоз региона во "ВКонтакте".

"В СМИ распространяется информация о массовой гибели садковой форели в одном из рыбоводческих хозяйств на Ладожском озере. В качестве причины гибели рыбы указываются аномально высокие температуры. Действительно, в настоящий момент в некоторых рыбоводных хозяйствах, расположенных в Ладожском озере на территории республики Карелия, наблюдается повышенный отход форели в садках. Причиной тому послужила установившаяся в июле аномально жаркая, солнечная погода, которая привела к экстремальному прогреву воды и снижению содержания растворенного кислорода", - сказано в сообщении.

Выращиваемая на предприятиях аквакультуры форель является холодолюбивой рыбой. При температуре воды более плюс 22 градусов ее перестают кормить. Таким образом, форель остается без питания уже почти месяц, а рыбоводы ждут спада жары.

В Минсельхозе добавили, что погибших рыб в хозяйстве обязаны вылавливать и утилизировать. О нарушениях можно сообщить в Россельхознадзор.

Аномально жаркая погода, отсутствие сильных осадков и сухие грозы привели к массовым лесным пожарам на территории республики. В настоящее время их общая площадь составляет около 990 га (1 822 га днем ранее). По всей Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим, разведение открытого огня запрещено.