В Брянской области из-за атаки дронов пострадали три сотрудника "Брянскавтодора"

Мужчин доставили в больницу

БРЯНСК, 8 августа. /ТАСС/. Украинские FPV-дроны атаковали Климовский район Брянской области, три работника предприятия "Брянскавтодор" получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Укронацисты с помощью FPV-дронов атаковали населенный пункт Шамовка Климовского района. Целенаправленный и подлый удар нанесен по бригаде работников климовского участка "Брянскавтодора". В результате террористической атаки, к сожалению, ранения получили трое сотрудников дорожной службы", - написал он в своем Telegram-канале.

Богомаз добавил, что пострадавшие мужчины доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь. В результате сброса взрывного устройства автомобиль дорожной службы был уничтожен.