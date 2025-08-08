Обрыв канатно-кресельной дороги произошел в курортной зоне городского округа Нальчик в Кабардино-Балкарской республике, сообщили в ГУ МЧС России по региону. По данным Минздрава РФ, пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- В 17:45 поступила информация, что произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне г. о. Нальчик, сообщили ГУ МЧС России по региону.
- На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России и все экстренные службы.
- В результате ЧП шесть человек пострадали, пятеро из них госпитализированы, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
- Состояние всех пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести.
- Спасатели эвакуировали всех находившихся на канатной дороге.
- Износ троса мог привести к обрыву канатной дороги в Нальчике, сообщили ТАСС в оперативных службах.
- Следователи завели уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда).