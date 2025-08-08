Обрыв канатно-кресельной дороги произошел в курортной зоне городского округа Нальчик в Кабардино-Балкарской республике, сообщили в ГУ МЧС России по региону. По данным Минздрава РФ, пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП