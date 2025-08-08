В массовом ДТП нет пострадавших

ВОРОНЕЖ, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД предупредили водителей о затруднении движения по участку федеральной трассы М-4 "Дон" в Рамонском районе по направлению Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Сегодня в 14 часов на 501-м км автодороги "М4-Дон" (в сторону г. Москвы) произошло столкновение 9 автомобилей. В настоящее время движение в сторону Москвы с 501-го по 489-й км затруднено, госавтоинспекторы осуществляют регулировочно-распорядительные действия, до полной ликвидации последствий ДТП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в массовом ДТП нет пострадавших.