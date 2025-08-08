В зоне возможной атаки БПЛА также находится федеральная территория Сириус

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотников объявили на территории Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем Telegram-канале.

В зоне возможной атаки БПЛА также находится федеральная территория Сириус, сообщил в Telegram-канале глава Дмитрий Плишкин. ″Службы ПВО готовы к нашей защите. Прошу всех соблюдать необходимые меры безопасности. Отойдите от окон, укройтесь в безопасном месте″, - говорится в его заявлении.