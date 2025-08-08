Инцидент произошел во время съемок о женщине, попавшей в трудную жизненную ситуацию

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после нападения на съемочную группу ВГТРК при сьемках сюжета в Москве. Об этом ТАСС сообщили в главном следственном управлении СК РФ по столице.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 5 августа 2025 года съемочная группа программы "Вести. Москва" снимала репортаж о женщине, попавшей в трудную жизненную ситуацию. Соседка героини программы напала, несколько раз толкнула журналистов и нанесла несколько ударов одному из корреспондентов.

Как сообщили в СК, фигурантка уголовного дела допрошена, ей предъявлено обвинение. Следователи столичного СК продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.