Пострадавших и разрушений нет

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Обломки беспилотников обнаружены в шести городах и районах Кубани, в том числе в поле у поселка и в лесном массиве около села в Сочи, пострадавших и разрушений нет, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

В Темрюкском районе обломки беспилотника упали на убранное поле около станицы Старотитаровской. В Сочи - в поле у поселка Дагомыс и лесном массиве около села Ахштырь. В Абинском районе - на территории виноградника рядом с Ахтырским городским поселением. В Анапе - в лиман рядом со станицей Благовещенской. В Крымском районе - на пустырь на окраине хутора Новотроицкого и в огороде села Киевского. В Белореченском районе - в поле около поселка Восточный , - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших и повреждений нет, работают оперативные и специальные службы, ведется обследование территорий.