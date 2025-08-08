Состояние пострадавших при ЧП в Нальчике оценили как средней степени тяжести

Их доставили в больницу

НАЛЬЧИК, 8 августа. /ТАСС/. Шесть пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике доставлены в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщается в Telegram-канале Минздрава Кабардино-Балкарской Республики.

"В результате обрыва канатной дороги в Нальчике в республиканскую клиническую больницу поступили шесть пострадавших. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. На месте происшествия находится министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики Рустам Калибатов", - говорится в сообщении.