Водолазы МЧС обследуют озеро Трек после обрыва канатки в Нальчике

Поисково-спасательные работы на канатно-кресельной дороге завершены

НАЛЬЧИК, 8 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС обследуют озеро Трек после обрыва канатной дороги в курортной зоне столицы Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщили в ведомстве.

"Дополнительно водолазы МЧС сейчас проведут обследование акватории озера Трек", - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров.

Поисково-спасательные работы на канатно-кресельной дороге завершены. Ранее в Минздраве республики сообщали, что шесть пострадавших при падении канатной дороги доставлены в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда).