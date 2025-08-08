Среди них был несовершеннолетний

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Три человека, среди которых один несовершеннолетний, погибли в результате столкновения автомобилей "Лада Гранта" и "Камаз" в Орловском районе Ростовской области. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по региону.

"Водитель автомобиля "Лада Гранта" 1961 года рождения, предположительно уснув за рулем, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение со встречным автомобилем "Камаз". В результате ДТП погибли водитель автомобиля "Лада Гранта" и его пассажиры 1975 и 2009 годов рождения", - сказали в ведомстве.

Авария произошла около 15:10 мск на 110-м километре автодороги Котельниково - Песчанокопское. На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.