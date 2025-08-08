Все пострадавшие - жители других регионов, сообщил лава КБР Казбек Коков

НАЛЬЧИК, 8 августа. /ТАСС/. Канатная дорога в курортной зоне Нальчика, где произошел обрыв, находится в частной собственности с 2005 года. Об этом сообщил мэр Нальчика Таймураз Ахохов на совещании главы Кабардино-Балкарии.

"Сама канатка находится в частной собственности с февраля 2005 года. Собственник - ООО "Экскурсионный комплекс жемчужина", директор [Фатимат] Виндижева", - сообщил Ахохов.

Все пострадавшие - жители других регионов. Им окажут необходимую помощь, сказал на совещании глава КБР Казбек Коков.

Поисково-спасательные работы на канатно-кресельной дороге завершены. Минздрав республики сообщил, что в результате происшествия пострадали восемь человек, один находится в реанимации в тяжелом состоянии. Всего на канатной дороге в момент обрыва находился 21 человек.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда).