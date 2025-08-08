В результате происшествия есть пострадавшие

ЧЕБОКСАРЫ, 8 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в прицепе автомобиля, в котором находились в том числе дети, на трассе в Чебоксарах, сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики. В результате возгорания есть пострадавшие.

"Предварительно установлено, что автомобиль марки ВАЗ-2110 с прицепом, в котором находились в том числе несовершеннолетние, проезжал по Марпосадскому шоссе г. Чебоксары. В прицепе также находились тримеры для покоса травы. В ходе движения произошло возгорание прицепа", - отмечается в сообщении.

По данным следственного управления СК РФ по республике, в результате происшествия пострадали люди. Их количество не уточняется. По данному факту следственные органы следственного управления СК РФ по Чувашии организована доследственная проверка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Подробные обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

На место происшествия также выезжал заместитель прокурора Калининского района города Чебоксары Игорь Романов. По данному факту организована прокурорская проверка в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства происшествия, условия труда и последующей перевозки несовершеннолетних работников.