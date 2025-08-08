ТАСС: депутата Воронежской облдумы Прытыкина арестовали по делу о взяточничестве

Расследование связано с деятельностью бывших сотрудников управы Коминтерновского района Воронежа Юрия Бавыкина и Светланы Васьковой

ВОРОНЕЖ, 8 августа. /ТАСС/. Депутат действующего созыва Воронежской областной думы, председатель совета директоров ГК "Русский Аппетит" Андрей Прытыкин арестован в рамках дела о взяточничестве. Расследование связано с деятельностью бывших сотрудников управы Коминтерновского района Воронежа Юрия Бавыкина и Светланы Васьковой, осужденных ранее за мошенничество в период избирательной кампании 2020 года, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Он [Прытыкин] является фигурантом уголовного дела по даче взятки Бавыкину (дело Бавыкина и Васьковой). Вчера определили в СИЗО", - сказал собеседник агентства, уточнив, что Прытыкин арестован до 4 октября.

Прытыкин родился 1966 году в городе Воронеже, окончил Воронежскую государственную технологическую академию, Школу Бизнеса Открытого Университета Великобритании. Работал в различных коммерческих структурах, в 2020 году стал депутатом Воронежской областной думы, член фракции "Единая Россия". По данным сайта облдумы, в настоящее время является председателем совета директоров ГК "Русский Аппетит", которая выпускает и реализует кулинарную и кондитерскую продукцию.

В декабре 2024 года бывшего руководителя управы Коминтерновского района Воронежа Юрия Бавыкина и его экс-заместителя Светлану Васькову приговорили соответственно к 10 и 5 годам заключения в колонии по делу о мошенничестве в период выборов 2020 года. Чиновники сообщали кандидатам в депутаты Воронежской городской думы и Воронежской областной думы о возможности обеспечить им не менее 50% голосов избирателей. Они обещали договориться с председателями и членами участковых избирательных комиссий об изъятии бюллетеней жителей, проголосовавших за конкурирующих кандидатов. Суммы вознаграждения за это варьировались в размере от 250 тыс. рублей до 1,2 млн рублей.