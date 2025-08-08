Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание

ЧЕБОКСАРЫ, 8 августа. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате возгорания прицепа автомобиля в Чебоксарах. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД республики.

"Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС, пятеро пострадавших госпитализированы", - отмечается в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 17:30 мск. По предварительным данным, в прицепе, где перевозились канистры с бензином и оборудование для стрижки газонов, в нарушение правил находились люди. Водитель, заметив возгорание, остановился. После этого пассажиры сами отцепили прицеп, в результате чего и получили ожоги.

Экипаж Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Чебоксары первым прибыл на место происшествия и обеспечил безопасность движения другим транспортным средствам. В отношении водителя автомобиля составлено постановление по ч. 2 ст. 12.23 за нарушение правил перевозки пассажиров и по ч. 1 ст. 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев авто). Подробные обстоятельства происшествия устанавливаются.