Одна из них погибла

ПЕРМЬ, 8 августа. /ТАСС/. Автомобиль под управлением пьяного водителя сбил двух девушек, переходивших дорогу по пешеходному переходу в городе Чайковском в Пермском крае. Одна девушка погибла, другая получила травмы, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

"В результате ДТП обе пострадавшие получили различные травмы, от которых одна скончалась, другая - госпитализирована в больницу. Установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - отмечается в сообщении.

Предварительно установлено, что ДТП произошло около 21:50 (19:50 мск) на ул. Вокзальной. Водитель автомобиля Lada Granta допустил наезд на двух девушек 2006 и 2007 годов рождения, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По факту ДТП проводится проверка.