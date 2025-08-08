В Горловке из-за атаки украинского БПЛА пострадали два человека

Также поврежден автомобиль

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Двое мирных жителей ранены в Горловке Донецкой Народной Республики в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

"В результате атаки БПЛА украинских террористов в центре Горловки ранены двое мирных жителей", - говорится в сообщении.

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки пострадали двое молодых людей 2006 года рождения. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Также поврежден автомобиль. Со стороны ВСУ совершены пять вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА.