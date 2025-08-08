Один из них находится в отделении реанимации

НАЛЬЧИК, 8 августа. /ТАСС/. 12 человек, по последним данным, пострадали в результате обрыва канатной дороги в курортной зоне Нальчика. Один из них находится в отделении реанимации, сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии.

"В результате обрыва канатной дороги в Нальчике в республиканскую клиническую больницу поступили 12 пострадавших. Из них 6 были госпитализированы, а еще 6 человек отправлены на амбулаторное лечение, в том числе 1 ребенок", - сообщили в министерстве.

8 августа около 17:45 произошел обрыв канатно-кресельной дороге в курортной зоне города Нальчика. На момент ЧП на подъемнике находился 21 человек. Спасатели эвакуировали 13 из них. 6 человек упали на землю, еще 4 - в воду озера Трек. По данным Минздрава Кабардино-Балкарии, одна женщина с травмой позвоночника находится в реанимации. Ей проведены консультации с московскими врачами из НИИ им. Бурденко. С пострадавшими работают психологи.

Все пострадавшие оказались приезжими отдыхающими: из Липецкой области и Москвы. Глава КБР Казбек Коков заявил, что всем им окажут необходимую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда). Прокуратура КБР также организовала проверку.