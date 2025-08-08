Прикурившего от Вечного огня в Париже приговорили к трем месяцам тюрьмы условно

Правонарушитель извинился за проступок, отметив, что "совершил большую глупость"

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Парижский суд приговорил мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у Триумфальной арки, к трем месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком 18 месяцев. Об этом сообщило агентство AFP.

Отмечается, что 47-летний марокканец по имени Хаким Х. предстал перед судом по обвинению в надругательстве над мемориалом. Правонарушитель извинился за проступок, добавив, что "совершил большую глупость".

Мужчина постоянно проживает в Нормандии (запад Франции), в Париже он работает оператором строительной техники. Он находится в стране на законных основаниях. На слушаниях он заявил, что в момент прикуривания сигареты "находился под воздействием алкоголя и лекарств". Психиатрическая экспертиза в ходе расследования выявила у марокканца "синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), алкогольную и наркотическую зависимости". Кроме того, в 2019 году ему был поставлен диагноз "биполярное расстройство".

Суд также обязал правонарушителя пройти лечение и выплатить €1 в пользу Центра национальных памятников, управляющего Триумфальной аркой, который выступил в качестве истца.

5 августа министр-делегат по делам ветеранов и мемориальным проектам при министерстве Вооруженных сил Франции Патрисия Мираллес сообщила, что в соцсетях распространяется видео, на котором видно, как мужчина идет по Могиле Неизвестного Солдата у Триумфальной арки и прикуривает сигарету от Вечного огня. Позднее радиостанция Europe 1 со ссылкой на окружение министра внутренних дел Брюно Ретайо сообщила, что глава МВД намерен лишить марокканца вида на жительство во Франции.

Могила Неизвестного Солдата была установлена у Триумфальной арки 11 ноября 1920 года в память о погибших за Францию в ходе Первой мировой войны. С 1923 года на этом месте горит Вечный огонь.