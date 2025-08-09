Житель Балашихи подал заявление с просьбой отправить его на СВО

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Житель Балашихи Артем Клейменов, который обвиняется в трех эпизодах, связанных с поджогом релейных шкафов спецслужб Украины, подал заявление с просьбой отправить его на СВО. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"В поступившем на имя начальника московского СИЗО-1 "Матросская Тишина" заявлении сказано, что Клейменов просит отпустить его в связи с желанием заключить контракт с Минобороны РФ для участия в СВО на Украине", - говорится в материалах дела. Там также отмечается, что Клейменов частично признал свою вину в содеянном.

Согласно материалам дела, Клейменов, который в 2021 году был осужден за кражу и приговорен к условному сроку, в 2024 году оказал содействие своему подельнику Карпухину А. А. в поджоге трех релейных шкафов. Преступление было совершено в интересах спецслужб Украины. В отношении Клейменова и Карпухина возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 205 УК РФ (Террористический акт, совершенный группой лиц).

Клейменов содержится под арестом с ноября 2024 года. В августе месяце Дорогомиловский суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей до 14 сентября 2025 года.