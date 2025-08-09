Еще двое пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Женщина погибла в селе Почаево Грайворонского округа Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ. Ее родители пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Почаево Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом произошло самое страшное - погибла мирная жительница", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что пострадавших родителей погибшей бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. "У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ушиб грудной клетки. Его супруга получила баротравму", - пояснил Гладков.

Отмечается, что после оказания необходимой помощи они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Гладков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.