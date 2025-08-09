В МЧС настоятельно рекомендуют в случае пеплопада в населенных пунктах оставаться в помещениях, плотно закрывать двери и окна

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 августа. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 11,5 км зафиксирован на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"По данным лаборатории исследований сейсмической и вулканической активности (Lisva) КФ ФИЦ ЕГС РАН, днем 9 августа был зафиксирован пепловый выброс из вулкана Ключевского на высоту до 11 500 метров при высоте самого исполина 4 750 метров. Ключевскому вулкану присвоен красный код авиационной опасности", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Камчатского пролива. На пути следования находится поселок Усть-Камчатск, там не исключается появление незначительного количества пепла.

Спасатели настоятельно рекомендуют в случае пеплопада в населенных пунктах оставаться в помещениях, плотно закрывать двери и окна. В случае необходимости передвигаться по улицам в средствах индивидуальной защиты. Если пепел начнет проникать в жилища, рекомендуется надеть респираторы или маски, пропитанные содовым раствором.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин активизировался после мощного землетрясения 30 июля. Его извержение усиливается. За 8 августа он дважды выбросил пепел.