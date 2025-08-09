На Алтае мошенники выманили более 1 млн рублей у школьницы

Подростку позвонили от имени завуча под предлогом подключить электронный дневник

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Девочка-подросток из Горно-Алтайска перевела мошенникам более 1 млн рублей. Школьнице позвонили от имени завуча под предлогом подключить электронный дневник, сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

"Пятнадцатилетней жительнице города позвонили якобы от имени завуча школы и сообщили, что необходимо подключить электронный дневник к номеру телефона девочки. Для этого ей нужно было назвать код, который был отправлен на ее телефон. Подросток не заподозрила подвоха и сообщила запрашиваемую информацию", - говорится в сообщении.

В течение двух дней девочке звонили люди, которые представлялись работниками Госуслуг, Центрального Банка и Следственного комитета. Они уверяли подростка в том, что она стала жертвой мошенников, код, который она назвала, позволил получить доступ к банковским счетам родителей. "Ее убеждали, что мошенники собираются оформить кредиты от имени родителей девочки и направить их на поддержку Вооруженных сил Украины", - добавили в МВД.

Девочке пригрозили возбуждением уголовного дела. Подростка запугали и запретили ей рассказывать о происходящем. "Узнав, что родители хранят дома крупную сумму наличных, мошенники заявили, что в ходе обыска все найденные деньги будут конфискованы. Чтобы сохранить сбережения, они посоветовали несовершеннолетней задекларировать их путем перевода на безопасный счет", - рассказали в пресс-службе.

Школьница сначала через банкомат перевела мошенникам 410 тыс. рублей. Затем они уговорили ее взять телефон отца и кредиты на 670 тыс. рублей. После этих событий злоумышленники перестали выходить на связь. Затем подросток, заподозрив неладное, рассказала об инциденте отцу. Он обратился в полицию.

Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело.