По словам военного эксперта, один человек погиб

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Украинские минометчики нанесли удар по автомобилю бригады скорой медицинской помощи в Константиновке, одна из медиков погибла, ранен водитель. Как рассказал ТАСС военный эксперт Игорь Кимаковский, группа медиков приехала по вызову в частный сектор, куда перед этим также прилетели несколько минометных мин и ранили местную жительницу.

"После минометного обстрела частных домов в районе школы №27 во время оказания помощи гражданскому населению погибла медик, ранены водитель и женщина, получившая контузию при предыдущем обстреле. Оба удара были нанесены со стороны Дружковки", - сказал Кимаковский.

Он подчеркнул, что вторая атака была прицельной, мина попала в автомобиль медиков, которые пытались покинуть зону обстрела. На месте удара местные жители обнаружили осколки от мин производства стран НАТО.

Ранее Кимаковский рассказал ТАСС, что ВСУ начали интенсивно обстреливать Константиновку для запугивания населения, удары в основном наносятся из Дружковки и ее окрестностей. По его словам, информацию об обстрелах передали жители этих двух городов. Позднее, как уточнил Кимаковский, факт провокаций был подтвержден еще рядом источников.