В Калининградской области грузовой автомобиль столкнулся с автобусом

Пострадал один человек

КАЛИНИНГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Столкновение грузового автомобиля и автобуса, в котором находились 20 пассажиров, произошло в Черняховском районе Калининградской области. Пострадал водитель грузовика, сообщили в ГАИ региона.

"Столкновение грузового автомобиля и автобуса <...>. В результате ДТП пострадал водитель грузового автомобиля, он направлен в медицинское учреждение. В салоне автобуса, следовавшего по маршруту Гусев - Калининград, было 20 пассажиров, пострадавших нет", - сказано в сообщении.

По оперативной информации, авария произошла в 05:55 по местному времени (06:55 мск) на 52-м км автодороги Калининград - Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой. Водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с маршрутным автобусом, затем допустил съезд в кювет и опрокидывание машины.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются причины произошедшего.