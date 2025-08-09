В Башкирии в ДТП погибли четыре человека

Еще четверо, в том числе трое детей, доставлены в больницу

УФА, 9 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Абзелиловском районе Башкирии. Еще четверо, в том числе трое детей, доставлены в больницу, сообщает Госавтоинспекция республики в Telegram-канале.

"Авария произошла в восьмом часу утра на 5-м км автодороги Магнитогорск - Аэропорт. Столкнулись "Мазда 3" под управлением 55-летней местной жительницы и встречная "Лада Приора", за рулем которой находился 35-летний житель Челябинской области. От удара "Мазда" совершила опрокидывание в кювет", - говорится в сообщении.

Водитель Mazda и две пассажирки скончались до приезда скорой медицинской помощи. Также погибла 30-летняя пассажирка Lada, жена водителя.

"Водитель Lada и его трое детей, две девочки 2 и 12 лет и 9-летний мальчик, с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.