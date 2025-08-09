В красной зоне остаются Полтавская область и отдельные районы Днепропетровской и Харьковской областей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в семи регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Позднее режим предупреждения об угрозе с воздуха отменили

В красной зоне по-прежнему находятся Полтавская область и отдельные районы Днепропетровской и Харьковской областей.

