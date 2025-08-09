Аналогичное решение приняли в отношении предполагаемого взяткодателя - предпринимателя Левы Мартиросяна, сообщил один из защитников второго фигуранта

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд еще на два месяца продлил арест бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении более 80 млн рублей взятки. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, продлевать меру пресечения генералу будет уже военный суд в Краснодаре.

"Военный суд в Москве продлил Кузнецову срок стражи еще на два месяца, то есть до 12 октября. К этому времени обвиняемый и его защита планируют завершить ознакомление с материалами, а в случае утверждения обвинительного заключения дело будет направлено для рассмотрения по существу в Краснодарский гарнизонный военный суд, в чьей компетенции уже будет решение вопроса по мере пресечения", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, аналогичное решение в отношении предполагаемого взяткодателя - предпринимателя Левы Мартиросяна - принял Мосгорсуд, сообщил ТАСС один из защитников второго фигуранта.

Следственные действия в отношении Кузнецова и Мартиросяна были завершены в начале мая. В окончательной редакции военные следователи вменили генералу получение от бизнесмена более 80 млн рублей взятки. Следствие считает, что именно на эту сумму Мартиросяном были приобретены и построены земельный участок и дом в Краснодаре, оформленные на супругу Кузнецова взамен на его покровительство. Первоначально сумма взятки оценивалась в 30,5 млн рублей.

При этом было установлено, что генерал Кузнецов совершил преступление при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и предпринимателем Мартиросяном. По версии следствия, высокопоставленный военнослужащий организовал заключение между ними госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн рублей. На тот момент Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ и был обязан решать вопросы, связанные с размещением курсантов КВВУ. Мартиросян познакомился с ним, когда занимал должность начальника продовольственной службы отдела материального обеспечения КВВУ.

Об уголовном деле

В отношении Кузнецова военными следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), он арестован военным судом в середине мая прошлого года. Мартиросян обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). В рамках обеспечительных мер на все активы фигурантов наложен арест. Вину в инкриминируемом преступлении они оба не признают с момента задержания. Материалы их уголовного дела насчитывают более 40 томов.

Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ, которое отвечает за вопросы службы защиты государственной тайны в рамках Минобороны, с 2010 по 2023 год. Генерал был назначен на должность начальника управления кадров в мае 2023 года.