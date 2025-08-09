В Стерлитамаке госпитализировали 25 пострадавших после взрыва газовоздушной смеси

Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей

УФА, 9 августа. /ТАСС/. 25 пострадавших в результате взрыва газовоздушной смеси на промышленном предприятии в Стерлитамаке доставлены в городскую больницу, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

"В городскую больницу доставлены 25 пострадавших. На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог", - написал он в своем Telegram-канале.

Взрыв газовоздушной смеси без последующего горения произошел в кирпичном здании на Технической улице. Председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов сообщил, что инцидент зафиксирован на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания". Погибших нет.