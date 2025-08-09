По региону выпущено более 40 боеприпасов

БЕЛГОРОД, 9 августа. /ТАСС/. Девять районов Белгородской области подверглись атакам более 90 беспилотников Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, по региону выпущено более 40 боеприпасов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селам Бессоновка, Бочковка, Нечаевка, Отрадное, Устинка и Чайки совершены атаки семи беспилотников, один из которых сбит. В районе села Устинка вследствие атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. <…> В Борисовском районе села Березовка, Богун-Городок, Грузское, Стригуны и Цаповка подверглись 2 обстрелам с применением 6 боеприпасов и атакам 7 беспилотников", - написал он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что в Валуйском муниципальном округе по поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Кукуевка, Соболевка, хуторам Жердевка и Леоновка нанесены удары 22 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты, погиб один мирный житель, пострадал один человек. В Волоконовском районе по селу Коновалово и хутору Шаховка совершены атаки 4 беспилотников, последствий нет, проинформировал губернатор. Также над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Без последствий.

"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, поселку Горьковский, селам Головчино, Дорогощь, Дунайка, Косилово, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Почаево и Сподарюшино выпущено 12 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 16 беспилотников. <…> Сегодня ночью в селе Почаево в результате сброса взрывного устройства с БПЛА на частный дом погибла мирная жительница. Ранение получили родители погибшей", - сообщил он.

По информации Гладкова в Краснояружском районе поселки Задорожный, Красная Яруга, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущен 21 боеприпас, и атакам 17 беспилотников, один из которых сбит. Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника, последствий нет, отметил глава региона.

"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Белянка, Вознесеновка, Доброе, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпущено два боеприпаса и совершены атаки 22 беспилотников, из которых 18 подавлены", - написал он.