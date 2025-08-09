Авария произошла при подготовке к плановому капремонту

УФА, 9 августа. /ТАСС/. Инцидент на производственной площадке "Каустик" АО "БСК" в Стерлитамаке, в результате которого пострадали более 20 человек, произошел в результате разгерметизации технологического трубопровода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе БСК.

"На производственной площадке БСК произошел технологический инцидент. При подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву", - говорится в сообщении.