Они доставлены в ожоговый центр

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Специалисты доставили четверых детей, пострадавших при пожаре в Чебоксарах, в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Четверо детей в тяжелом состоянии, накануне пострадавших при пожаре в Чебоксарах, по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко доставлены на лечение в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России. Дорогу они перенесли удовлетворительно", - сказал он.

Кузнецов добавил, что еще один пострадавший ребенок продолжает получать лечение в больнице в Чебоксарах, его состояние удовлетворительное. Взрослому пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь.