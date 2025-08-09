Один из них находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Стационарное лечение продолжают четверо пострадавших в результате обрыва троса канатной дороги в Нальчике, один из них находится в тяжелом состоянии. Двое пострадавших были выписаны после прохождения лечения, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

