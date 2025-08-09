Поиски осложняются низкой видимостью под водой и илистыми отложениями, что замедляет работу водолазов и инженерных подразделений, отметили в Минобороны республики

АСТАНА, 9 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в Сорбулакском водохранилище, куда, предположительно, упал военный вертолет Eurocopter EC145 с тремя членами экипажа, человеческое тело и фрагменты воздушного судна. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"В ходе подводных работ военнослужащими Вооруженных сил Республики Казахстан на глубине около 14 метров обнаружены частичные фрагменты воздушного судна и тело. В настоящее время проводится процедура опознания", - говорится в заявлении. Как отметили в оборонном ведомстве, поиски осложняются низкой видимостью под водой и илистыми отложениями, что существенно замедляет работу водолазов и инженерных подразделений.

Ранее пресс-служба Минобороны Казахстана проинформировала, что 25 июля в Алма-Атинской области в ходе планового перелета пропал с экранов радаров вертолет EC145 сил воздушной обороны. На борту находились три члена экипажа. Спасатели тогда нашли фрагменты воздушного судна и масляное пятно на поверхности Сорбулакского водохранилища, после чего были развернуты поиски под водой.