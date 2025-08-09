Всего задержано пять человек в возрасте от 29 до 67 лет, некоторые из них были ранее судимы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли у задержанных по подозрению в нападении на отделение почты в Москве 142 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Оперативники изъяли у фигурантов деньги в размере 142 000 рублей. В настоящее время все они доставлены в территориальные органы полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказала она.

Волк напомнила, что сотрудники полиции задержали 5 подозреваемых в возрасте от 29 до 67 лет. Некоторые участники были ранее судимы.

Разбойное нападение было совершено утром в пятницу на улице Медиков. По данным правоохранительных органов, это произошло около 07:00 мск. Предварительно, неизвестные в масках и с пистолетом ворвались в отделение почты, забрали почти 5 млн рублей, а потом скрылись на такси. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что злоумышленники зашли в помещение со служебного входа, тревожной кнопки сигнализации в данном отделении почты нет.

В момент нападения внутри находился сотрудник почтового отделения, он не пострадал. По факту ограбления возбуждено уголовное дело о разбое.