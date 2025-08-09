Пострадавших нет, причины прошедшего выясняются

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Буксир, принадлежащий Ярославскому судостроительному заводу, лег правым бортом на грунт у причальной стенки Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Причины происшествия выясняются. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Балтзавода.

"Вечером 8 августа стало известно, что буксир, принадлежащий Ярославскому судостроительному заводу и находящийся у причальной стенки Балтийского завода, накренился на правый борт. В настоящий момент судно легло на грунт правым бортом. Проводится комплекс мероприятий по выявлению причин происшествия. Пострадавших нет", - говорится в официальном комментарии завода.

Отмечается, что работники Балтийского завода сразу оповестили аварийные службы города и стали оказывать помощь коллегам из Ярославля по устранению крена.

На Балтзаводе также пояснили, что Ярославский судостроительный завод арендует причал для достройки судна, работы проводили ярославские судостроители.