Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Несколько домовладений и школа повреждены в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Краснодарский край, которые продолжаются второй день подряд. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Угроза атаки БПЛА была объявлена на территории Краснодарского края 8 августа, вводились ограничения на работу аэропортов Сочи и Геленджика. В Славянске-на-Кубани отменили все массовые мероприятия 9-10 августа из-за беспилотной опасности.

"Вторые сутки подряд Краснодарский край подвергается массированной атаке киевского режима. <...> Минувшей ночью и сегодняшним утром в Славянском районе фрагменты беспилотников упали на придомовых участках в поселке Совхозном. В Славянске-на-Кубани - на крышу летней кухни, во двор дома, на одну из улиц, также повредили окно в школе №12. <...> Во всех этих случаях - без пострадавших", - написал Кондратьев в Telegram-канале.

Кроме того, фрагменты БПЛА были обнаружены в поле у поселка Приречье в Красноармейском районе, в Крымском районе в селе Фадеево повреждены три домовладения и линия электропередачи. Специалисты работают на месте, власти оперативно устанавливают ущерб и прорабатывают варианты оказания помощи жителям.

"Для обеспечения безопасности в отдельных муниципалитетах отсутствует мобильный интернет. Главы городов и районов регулярно докладывают о ситуации. В Крымском районе сейчас звучат сирены", - добавил Кондратьев.