В Курской области зафиксировали повреждения из-за падения обломков БПЛА

КУРСК, 9 августа. /ТАСС/. Обломки сбитых беспилотников Вооруженных сил Украины нанесли ущерб детскому саду, частным домам и предприятию в трех районах Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"По предварительной информации, в результате падения обломков в деревне Студенок Железногорского района в здании детского сада выбиты окна, повреждена стена. В селе Трояново повреждены окна, стена частного дома и крыша сарая. В деревне Прилепы Конышевского района в двух частных домах выбиты окна, оборваны провода ЛЭП. В селе Шумаково Солнцевского района на территории птицефабрики "Шумаковская" повреждены два ангара", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что в ближайшее время строительные бригады приступят к восстановительным работам.

Ранее Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи с 22:41 мск 8 августа до 05:05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 28 сбито над территорией Курской области.