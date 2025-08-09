Они искали археологические предметы в поселке Нагорное с использованием специальной техники

КАЛИНИНГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Суд заключил под стражу до 30 сентября двоих подозреваемых по делу о незаконной рубке и археологических поисках в Калининградской области. Об этом сообщили в Telegram-канале областной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры заключены под стражу двое подозреваемых по уголовному делу о незаконной рубке и археологических поисках", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, с июля по август двое жителей Калининграда проводили поиск и изъятие археологических предметов в поселке Нагорное с использованием специальной техники. Они повредили культурный слой почвы и разрушили подвальные строения домов 100-летней постройки.

Кроме того, в ходе земляных работ были повреждены деревья, в результате чего причинен ущерб окружающей среде в размере свыше 150 тыс. рублей.