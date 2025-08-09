В Ялте площадь пожара в заповеднике составляет 2 га

Возгорание тушат с применением авиации

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Площадь возгорания сухой растительности на открытой территории природного заповедника в Ялте, по предварительным данным, составляет 2 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Ранее в МЧС России сообщали о тушении пожара посредством авиации.

"Предварительная площадь составляет 2 га", - говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС также уточнили, что группировка сил и средств для ликвидации пожара увеличена. Всего привлечены порядка 150 человек и 41 единица техники, в том числе 2 вертолета МЧС России. Авиацией сброшено 30 тонн воды, наземная группировка использует ранцевые огнетушители и хлопушки.