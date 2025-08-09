В Киеве и 12 областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в столице Украины и 12 регионах страны. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены, помимо Киева, работали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Воздушная тревога действовала порядка 15 минут, о происшествиях в этот период не сообщалось.

