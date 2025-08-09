В Пензе начальника управления культуры подозревают в получении взятки

По данным следствия, она договорилась с одним из предпринимателей о передаче ей взятки в размере 690 тыс. рублей

ПЕНЗА, 9 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении начальника Управления культуры города Пензы. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

"В отношении начальника Управления культуры города Пензы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, она договорилась с одним из предпринимателей о передаче ей взятки в размере 690 тыс. рублей. Деньги должны были быть переданы за создание условий, которые дают преимущество при заключении договоров с взяткодателем и аффилированными с ним лицами в рамках одного из проектов.

"8 августа 2025 года начальник Управления культуры города Пензы получила от предпринимателя часть взятки в размере 250 тыс. рублей. После получения незаконного вознаграждения противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ региона", - говорится в сообщении.

В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере за незаконные действия).

"Оба подозреваемых задержаны. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.