Прежде всего нужна помощь владельцев мотоциклов и квадроциклов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Ялты привлекают волонтеров к ликвидации возгорания сухой растительности в природном заповеднике на площади 2 га. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

"Для скорейшей ликвидации возгорания в Васильевке очень нужна помощь волонтеров - прежде всего владельцев мотоциклов и квадроциклов", - написала она в Telegram-канале.

Павленко также уточнила, что на полигоне для мотокросса в Васильевке развернут штаб по тушению пожара.

Сухая растительность загорелась на открытой территории природного заповедника в Ялте, площадь пожара, предварительно, составляет 2 га. К тушению привлечена авиация МЧС России.