Он избил ребенка, а после этого пытался утопить его и мать в ванной

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Полицейские в Новосибирской области задержали 23-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство с особой жестокостью своей сожительницы и ее дочери. По данных правоохранителей, он избил ребенка, а после этого пытался утопить его и мать в ванной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Поступило сообщение о том, что в одной из квартир города между сожителями произошел конфликт, в результате которого подозреваемый - 23-летний местный житель - нанес телесные повреждения своей сожительнице и ее несовершеннолетнему ребенку", - говорится в сообщении.

На место незамедлительно направилась следственно-оперативная группа полиции. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.