В Ростовской области эвакуировали людей из шахты, где обрушились конструкции

Также они подняли на поверхность тело погибшего проходчика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали двух человек и подняли на поверхность тело погибшего из шахты в Ростовской области, где обрушились конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Тело погибшего поднято на поверхность, двое остальных проходчиков также на поверхности", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что медицинская помощь эвакуированным не потребовалась. Следователи возбудили уголовное дело после гибели человека в результате ЧП на шахте, прокуратура организовала проверку.

Шахта "Шерловская-Наклонная" расположена в Красносулинском районе Ростовской области. В феврале 2007 года предприятие было сдано в промышленную эксплуатацию с проектной мощностью 650 тыс. тонн. В настоящее время шахта добывает 1 млн тонн рядового угля в год.