Прокуратура организовала проверку в связи с ЧП, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели человека в результате обрушения на шахте "Шерловская-Наклонная" в Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура организовала проверку в связи с ЧП на шахте.

Обрушение конструкций на шахте "Шерловская-Наклонная" произошло 9 августа, двоих человек эвакуировали с места ЧП, еще один погиб. Шахта расположена в Красносулинском районе Ростовской области. В феврале 2007 года предприятие было сдано в промышленную эксплуатацию с проектной мощностью 650 тыс. тонн. В настоящее время шахта добывает 1 млн тонн рядового угля в год.