В Крыму в массовой аварии погиб один человек

Четыре автомобиля столкнулись на западном обходе Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на западном обходе Симферополя, в результате аварии четыре человека пострадали и еще один погиб. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Республики Крым.

"Сегодня автомобиль "Шкода", двигаясь в районе дороги "Западный обход города Симферополя", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с транспортными средствами "Хавал", "БМВ" и "Рендж ровер". В результате ДТП смертельно травмирован водитель "Шкоды", еще четыре человека пострадали", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД России по региону, пострадавших госпитализировали. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.